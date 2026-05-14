بعد سقوط فاركو والإسماعيلي.. صراع خماسي للنجاة من دوامة الهبوط للقسم الثاني

انتهت محاولات فاركو في الاستمرار ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد احتلاله المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة، ورغم تبقي 3 جولات على النهاية أصبح من الصعب خروج الفريق من دوامة الهبوط.

وكان نادي الإسماعيلي أول نادٍ يهبط لدوري المحترفين في الموسم الحالي بعد احتلاله المركز الأخير من بطولة الدوري.



وبعد حسم هبوط فاركو والإسماعيلي بشكل رسمي لدوري المحترفين، يتبقى مقعدان أخريان ما زالت محاولات الهروب منهم مفتوح بين الخماسي الاتحاد السكندري والمقاولون العرب وغزل المحلة وحرس الحدود وكهربا الإسماعيلية.

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 32 نقطة وخلفه غزل المحلة المركز العاشر برصيد 31 نقطة وكهرباء الإسماعيلية في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة وحرس الحدود المركز الـ12 برصيد 23 نقطة.

ويعد فريق حرس الحدود أقرب الفرق للهبوط لدوري المحترفين ليكون الصراع على أشده مع فارق نقاط ضئيل بين الثلاثي الاتحاد والغزل وكهرباء الإسماعيلية.

وتتبقى 3 جولات فقط على حسم المقعدين الأخيرين في مجموعة الهبوط لدوري المحترفين في الموسم المقبل.