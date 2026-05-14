عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي

ياسمين بدوي

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في فعاليات إطلاق "مبادرة مليون رخصة رقمية"و"مرصد سوق العمل الدولي" التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

وخلال كلمته في الفعاليات، أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن دواعي سروره للمشاركة فى هذه الفعالية الهامة، التي تتشرف برعاية فخامة رئيس الجمهورية وبحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بتعزيز منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية، من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وشركائها، انطلاقا من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة.

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تفرض على النظم التعليمية مسئوليات جديدة، تتجاوز نقل المعرفة إلى إعداد متعلم يمتلك مهارات المستقبل، والقدرة على التكيف والمنافسة في سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من هذا المنطلق، تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رؤية تطويرية ترتكز على تنمية المهارات، وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم باحتياجات سوق العمل والاقتصاد الرقمي.

إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" بجميع المحافظات بإشراف قطاع التطوير التكنولوجي

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا: "لقد أولت الوزارة التأهيل الرقمي اهتماما كبيرا ، من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" بجميع المحافظات، بإشراف قطاع التطوير التكنولوجي، وبالاعتماد على كوادر الوزارة في تنفيذ البرامج التدريبية وفق المعايير الدولية، بما يعزز بناء منظومة مستدامة للتعليم والتدريب الرقمي".

دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم

كما أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على دعم ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم من خلال محتوى «خطوة» لريادة الأعمال، الذي يسهم في نشر ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الحياتية والاقتصادية لدى الطلاب، مضيفًا أنه قد نجح عدد من الطلاب المشاركين في البرامج التدريبية في الاندماج بمنصات العمل الحر وريادة الأعمال الدولية، بما يعكس تطور قدراتهم الرقمية، ويؤكد التحول نحو إعداد متعلم منتج وقادر على المنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى إن تطوير التعليم أصبح مسئولية تشاركية تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، وستواصل الوزارة جهودها في تطوير المناهج، وتعزيز التدريب، وتوسيع الشراكات؛ لضمان توفير تعليم عصري قائم على الجودة والابتكار.

وفى ختام كلمته، أشار وزير التربية والتعليم إلى إن ما تحقق اليوم يؤكد امتلاك الطلاب مهارات تؤهلهم للمستقبل، ويعكس أهمية التعلم المستمر والتطوير الذاتي، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم مبادرتي "كن مستعدا" و "شتاء رقمي" لتنمية المهارات الرقمية واستثمار الإجازات الدراسية في التدريب والتأهيل، موجها خالص الشكر والتقدير إلى صندوق تطوير التعليم وجميع الشركاء والداعمين لهذه الجهود، كما توجه بالتهنئة للطلاب على إنجازاتهم المشرفة، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والاجتهاد لبناء مستقبلهم والمساهمة في نهضة وطنهم.

وقد شهدت الاحتفالية استعراض أهداف المبادرة، وآليات التنفيذ، والشراكات المحلية والدولية الداعمة، إلى جانب عرض فرص التدريب والتأهيل المتاحة للشباب المصري في مختلف التخصصات.

