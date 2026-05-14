أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية انه أعلنت جمعية الأورمان خلال عيد الاضحى المبارك عن توزيع عدد 50 ألف كيلو لحوم اضاحى و(50) عجل بلدى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الشرقية، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأضاف أنه يأتي هذا النشاط في سياق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى النائية والنجوع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

وأشار الي أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الغاية من الأضحية هى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

مؤكداً أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالشرقية وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الشرقية من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 50 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الشرقية وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر .

الجدير بالذكر ان الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية