قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" الاستثمار الأفضل في العقار أم الذهب..فيديو
توافق أمريكي صيني على عدم إمتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً
مدبولي: الرخص الدولية خطوة محورية لتمكين الشباب ودمجهم في سوق العمل العالمي
مدبولي : توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل ينافس في سوق العمل العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
محمد الطحاوي

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية انه أعلنت جمعية الأورمان خلال عيد الاضحى المبارك عن توزيع عدد 50 ألف كيلو لحوم اضاحى و(50) عجل بلدى على الأسر غير القادرة فى قرى ونجوع محافظة الشرقية، وذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام.

وأضاف أنه يأتي هذا النشاط في سياق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، من خلال إطلاق مبادرات نوعية وتقديم خدمات متنوعة تُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، لا سيما القرى النائية والنجوع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

وأشار الي أن المديرية تستهدف ومن خلال مشروع صك الأضحية بالتعاون مع جمعية الأورمان الوصول بلحوم الأضاحى الى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة الشرقية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الغاية من الأضحية هى ادخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم اضحيته الى مستحقيها وفى نفس الوقت اسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية .

مؤكداً أن الذبح سوف يبدا بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالشرقية وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى الشرقية من خلال مكتب مشروعات المحافظة وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة .

وأوضح أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 50 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة الشرقية وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال ايام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر .

الجدير بالذكر ان الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية

الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي جمعية الأورمان عيد الاضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تستقبل وفدًا من البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة

خلال الندوة

الضرائب تحتفي بالمتفوقين علميًا ورياضيًا من حملة الماجستير والدكتوراه والمتميزين

البنك المركزي

ارتفاع طلبات الاكتتاب في سندات خزانة دولارية لمليار دولار بأجل 8 سنوات | تفاصيل

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد