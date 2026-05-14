إصابة 15 شخصا في إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط / البحر الأحمر

أصيب 15 شخصا، اليوم الخميس، إثر اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط/ البحر الأحمر.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارًا من امور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط- البحر الأحمر، ووجود مصابين .

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 15 شخصا هم: مصطفي. م، محمود. م، محمد. ع، فارس. ا، أحمد. ح، محمود. م، طارق. ا، علي. ا، ثروت. ح، يوسف. ر، جرجس. خ، نورا. م، عبدالله. ب، محمد. و، محمد. خ.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.