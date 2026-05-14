بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لسيدة الأعمال دينا طلعت، وذلك خلال حضورها في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية.

سعر فستان دينا طلعت زوجة عمرو أديب..

وتألقت دينا طلعت التي أصبحت لاحقًا زوجة الإعلامي عمرو أديب، بعد انفصاله عن لميس الحديدي، بفستان من تصميم اللبناني إيلي صعب، مصنوع من التول المطرز، ويصل سعره 520 ألف جنيه.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز دينا بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

يذكر أن باسل سماقية احتفل بزفاف ابنته في حفل ضخم أُقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال.



