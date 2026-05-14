ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع منشور للطفل يونس هشام يونس، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، الذي تحدث فيه عن والده هشام يونس علي، العامل بإحدى الشركات الخاصة، معبرًا عن حزنه ورغبته في إنصاف والده والحصول على حقوقه.

طفل يستغيث بإنصاف والده بعد إقصاءه من العمل

ناشد الطالب يونس هشام يونس، بالصف الثالث الإعدادي، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساندة والده هشام يونس علي، بعد فصله هو ومجموعة من زملائه من شركة خاصة يعمل بها، مؤكدًا أنهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن.

وقال يونس في منشوره: "بابا كويس جدًا وطيب وراجل جدع، ومايستاهلش اللي حصل معاه. هو بيعمل كل حاجة علشاني أنا وأختي، وأنا مضايق جدًا عشان اللي حصل".

وأضاف أنه ينشر القصة لمحاولة استرداد حق والده وزملائه، وطلب من المتابعين مشاركة المنشور للمساعدة في إيصال صوته، مؤكدًا رفضه نشر رقم هاتف والده احترامًا لرغبته، لكنه أشار إلى أنه مستعد للتواصل مع كل من يرغب في المساعدة عبر الرسائل الخاصة.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا من المتابعين، الذين أشادوا بموقف الطفل ووفائه لوالده، معتبرين أن رسالته عكست حجم الضغوط التي قد تواجه بعض الأسر.

فيما دعا آخرون إلى ضرورة الاستماع لشكاوى العاملين ودراستها بشكل جاد، مؤكدين أن كلمات الطفل وصلت إلى الجمهور بسرعة وأثرت فيهم بشكل واضح.