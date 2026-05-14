إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

شاركت الفنانة سينتيا خليفة متابعيها صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري خلال حضورها العرض الخاص لفيلم اسد.



إطلالة سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد..

وتألقت سينتيا خليفة، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية توب مكشوف باللون الكحلى و نسقت معه جينز أزرق غامق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز سينتيا خليفة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

يبدأ اليوم الخميس الموافق 14 مايو عرض فيلم «أسد» رسميًا للمخرج محمد دياب، في 20 محافظة مصرية، من خلال 85 دار عرض، ما بين القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والغربية والقليوبية وأسوان والشرقية والمنوفية وشمال وجنوب سيناء والسويس والأقصر والفيوم وأسيوط والإسماعيلية والمنيا والبحيرة وبورسعيد والوادي الجديد، عبر 583 عرضًا يوميًا.



