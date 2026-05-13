وزارة السياحة والآثار: مواصلة انطلاق رحلات الحج السياحي البري من ميناء نويبع

تواصل، رحلات الحج السياحي البري انطلاقها من ميناء نوبيع البحري المصري متوجهة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية لأداء الحجاج فريضة الحج السياحي لهذا العام 1447هــ/2026م، حيث وصل، حتى الآن، إلى الأراضي السعودية 32 حافلة سياحية تقل 1424 حاج.

أفواج حجاج السياحة البري

يأتي ذلك ضمن خطة تسيير أفواج حجاج السياحة البري لهذا العام، وتحت الإشراف المباشر من وزارة السياحة والآثار، وتنفيذاً لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التنظيمية اللازمة بما يضمن سهولة وسلامة سفر حجاج السياحة المصريين وتوفير أقصى درجات الرعاية والراحة لهم.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، على حرص الوزارة، على تواجد لجانها من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة، بكافة نقاط مسار رحلة الحج السياحي البري عبر الموانئ البحرية والبرية، وأن يكون تواجد أعضاء هذه اللجان قبل وصول أول حاج سياحة مصري.

وأشارت إلى وجود لجان للوزارة بكل من ميناء نويبع البحري في مصر، وميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومنفذ حالة عمار على الحدود الأردنية السعودية، ومنطقة النوارية بمكة المكرمة والتي تعد نقطة الاستقبال النهائية للحافلات الناقلة لحجاج الحج السياحي البري قبل دخولهم إلى مقار إقامتهم بمكة المكرمة.

وتقوم هذه اللجان بمتابعة رحلات الحج السياحي بشكل مستمر، واستقبال الحجاج فور وصولهم وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، بجانب التدخل بصورة فورية لحل أي مشكلات وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لضمان وصولهم إلى الأراضي السعودية بسلام، وكذلك حتى عودتهم إلى أرض الوطن بعد انتهاء المناسك، وذلك في ضوء استعدادات مُكثفة للوزارة وبما يضمن انسيابية حركة سفر الحجاج وسلامتهم والتأكد من تلقيهم كامل الخدمات من قبل شركات السياحة وفقاً للضوابط الموضوعة من الوزارة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة طوال فترة الحج.

كما تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية على مدار الساعة عن أحوال حجاج السياحة بما يكفل التأكد من راحتهم وسلامتهم.

ومن المقرر أن تتوالى رحلات الحج السياحي البري حتى وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 6000 حاج، وذلك حتى يوم 18 مايو الجاري.

وقد قامت هذه اللجان بالانتهاء من كافة التجهيزات المُسبقة اللازمة لاستقبال الحجاج، وعقدت لقاءات تحضيرية مع الجهات الأمنية بكافة المنافذ المعنية باستقبال الحجاج، ومع المسئولين بشركة الجسر العربي للملاحة، وذلك لضمان جاهزية كافة الإجراءات وتنسيق آليات العمل وتيسير حركة عبور الحجاج خلال مختلف مراحل الرحلة.

وأضافت الأستاذة سامية سامي أنه تم توفير حافلات سياحية حديثة لنقل حجاج السياحة إلى مقار إقامتهم في الأراضي السعودية، أغلبها موديل عامي 2025 و2026، حيث قامت الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة بإجراء الفحص السياحي والفني الدقيق لهذه الحافلات من قبل المختصين، وذلك للانتهاء من هذا الفحص والتأكد من سلامتها والصلاحية الفنية لها قبل مغادرتها، بما يضمن أعلى معايير الجودة والأمان.

ويُشترط، بناء على الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لهذا العام والتي اعتمدها السيد وزير السياحة والآثار، أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج الحج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيس عن عام 2020، وأن يكون مزوداً بجهاز تحديد المواقع (GPS) ومحدد السرعة، وعلى ألا تقل حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا ضماناً لتقديم خدمة أفضل لحجاج السباحة وتعزيزاً لراحتهم وسلامتهم.

كما قامت الوزارة هذا العام بتطبيق منظومة متكاملة لتتبع الحافلات الناقلة لحجاج السياحة البري داخل وخارج الحدود المصرية عبر مركز تتبع المركبات السياحية بالوزارة، حيث تواصل هذه المنظومة عملها بكفاءة عالية منذ انطلاق أولى الرحلات، من خلال متابعة الحافلات لحظياً ورصد مساراتها بدقة على مدار الرحلة قبل وبعد عبورها الحدود المصرية انطلاقاً من جمهورية مصر العربية وحتى الوصول إلى الأراضي السعودية، بما يتيح للجان الوزارة التدخل الفوري عند الحاجة ويعزز منظومة الأمن والسلامة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من حجاج السياحة المصريين.

