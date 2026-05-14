الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب ثلث قوات حماية مستوطنات غلاف غزة

كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم، ابتداءً من يوم الخميس، البدء بسحب نحو ثلث القوات المكلّفة بحماية مستوطنات غلاف غزة، في خطوة تعكس تغيراً في التقديرات الأمنية والعسكرية بعد أشهر من الانتشار المكثف على طول الحدود مع القطاع.

وبحسب ما أوردته القناة العبرية، فإن القرار يأتي ضمن خطة إعادة انتشار تدريجية للقوات، بعد تقييمات أجرتها المؤسسة العسكرية بشأن الوضع الميداني ومستوى التهديدات الأمنية في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن تفاصيل عملية الانسحاب أو حجم القوات التي ستبقى منتشرة في محيط الغلاف، إلا أن التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أن الخطوة لن تشمل إخلاءً كاملاً للقوات، بل إعادة تنظيم للانتشار العسكري وتقليص عدد الوحدات الموجودة في بعض المواقع.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وسط جهود إقليمية ودولية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشهدت مستوطنات غلاف غزة خلال الأشهر الماضية تعزيزات عسكرية غير مسبوقة عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، والذي دفع إسرائيل إلى تكثيف وجودها العسكري وتأمين المناطق القريبة من الحدود بشكل واسع.