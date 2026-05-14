القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن أسباب قضية وقف القيد الجديدة المفروضة على الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والتي تحمل القضية رقم 17 بالنسبة للنادي.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قضية وقف القيد الجديدة على نادي الزمالك بسبب مستحقات البنيني سامسون أكينولا».

وأردف قائلًا: «سامسون أكينولا كان له 600 ألف دولار على الزمالك، وكان هناك اتفاق مع الزمالك على دفع الأموال على دفعات لمدة سنتين

واستطرد قائلًا: «ولكن مع ذلك الزمالك لم يلتزم بدفع أي مستحقات لسامسون أكينولا حتى الآن، ليلجأ اللاعب إلى الفيفا».