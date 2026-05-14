تطور جديد بالحرب الأوكرانية.. دوي انفجارات في كييف جراء هجمات روسية

أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، بأن دوي انفجارات سُمع في عدد من مناطق المدينة، وذلك نتيجة هجمات روسية استهدفت العاصمة، في تطور جديد للتصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.

وأوضح العمدة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية، أن فرق الطوارئ والدفاع المدني توجهت فورًا إلى مواقع الانفجارات لتقييم الأضرار والتعامل مع تداعيات الهجمات، دون تقديم تفاصيل فورية حول حجم الخسائر البشرية أو المادية.



وتشهد اوكانيا بين الحين والآخر هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة تستهدف مدنها الرئيسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية مع روسيا، بينما تؤكد السلطات الأوكرانية أنها تعمل على تعزيز منظومات الدفاع الجوي للتصدي لهذه الهجمات.



ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية موسعة حول طبيعة الهجوم أو عدد الصواريخ المستخدمة، فيما تتواصل حالة التأهب في العاصمة الأوكرانية تحسبًا لهجمات جديدة.