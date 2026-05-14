إصابة هاني سعيد مراقب كرة اليد في حادث مروع عقب مباراة مصر وأيسلندا

تعرض الكابتن هاني سعيد لحادث مروع أثناء عودته إلى السويس، عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب أيسلندا الودية لكرة اليد، والتي كان يتولى خلالها مهمة المراقب الفني للمباراة.

إصابة هاني سعيد

وحرص أحد متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الدعاء له، قائلًا:"اللهم يا شافي يا معافي، نسألك أن تمنّ على الكابتن هاني سعيد، شقيق الأخ والصديق الأستاذ محمد سعيد، ومن كان معه بالشفاء العاجل، وأن ترفع عنهم الألم والتعب، وتلبسهم ثوب الصحة والعافية."

وأضاف:"اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وأعدهم إلى أهلهم سالمين معافين، واجعل ما أصابهم رفعةً لهم وتكفيرًا لذنوبهم."

واختتم منشوره مطالبًا الجميع بالدعاء لهم بالشفاء العاجل والعودة سالمين بإذن الله.

تفاصيل اللقاء الودي

شهدت المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب أيسلندا لكرة اليد أجواء قوية وحماسية، في ظل رغبة الجهاز الفني للفراعنة في تجربة أكثر من عنصر والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل البطولات المقبلة.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال فترات كبيرة من اللقاء، خاصة في التحولات الهجومية السريعة والدفاع المنظم، بينما اعتمد منتخب أيسلندا على القوة البدنية والتصويبات البعيدة، ما جعل المباراة متقاربة ومليئة بالندية حتى الدقائق الأخيرة.

كما شهد اللقاء حضورًا إداريًا وتنظيميًا مكثفًا، وكان الكابتن هاني سعيد يتولى مهمة المراقب الفني للمباراة.