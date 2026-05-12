استعدادا لأفريقيا.. شباب يد 2006 يهزمون المجر 28-26 وديا

حقق منتخب مصر لشباب كرة اليد مواليد 2006 فوزًا وديًا مهمًا على نظيره منتخب المجر بنتيجة 28-26، في المباراة التي أقيمت على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات بطولة إفريقيا المقبلة.

وقدّم المنتخب المصري أداءً قويًا خلال اللقاء، نجح خلاله في حسم المواجهة لصالحه بفارق هدفين، في تجربة قوية أمام أحد المنتخبات الأوروبية المميزة في اللعبة.

ويستعد المنتخبان لخوض مواجهة ودية ثانية تجمعهما يوم الخميس المقبل 14 مايو 2026 في تمام الثامنة مساءً، ضمن برنامج الإعداد الفني للبطولة القارية.

كما تتزامن هذه الاستعدادات مع خوض منتخب مصر الأول لكرة اليد مباراتين وديتين أمام أيسلندا يومي 13 و15 مايو، في تمام الرابعة عصرًا.