عيّط زي الطفل | عفاف شعيب تكشف موقفا مؤثرا لـ عبد الرحمن أبو زهرة

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، عن جانب إنساني عميق من حياة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة أنه كان شديد الالتزام والاحترام في العمل، وأنه لم يكن يتأخر أو يتهاون.

وأضافت “شعيب” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «اشتغلنا مع بعض في الإذاعة وكذا مسلسل، وكان دايمًا محترم جدًا»، موضحة أنه في أحد الأيام أثناء تصوير عمل درامي عام 2012، فوجئت به في حالة حزن شديد.

وتابعت أنه بكى أمامها بسبب مرض ابنته التي كانت في الخارج قائلة: «كان بيعيط زي الطفل الصغير، وكان قلبه متعلق بأسرته جدًا».

كشف لها شخصيته الحقيقية

وأكدت أن هذا الموقف كشف لها شخصيته الحقيقية، التي تجمع بين القوة الخارجية والرقة الداخلية الشديدة.