محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد تصرفه مع مشجع مصري.. ما القصة؟

أثار النجم المصري محمد صلاح حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشر مقطع فيديو زعم بعض المتابعين أنه تجاهل فيه أحد المشجعين المصريين خلال وجوده في مدرجات ملعب “آنفيلد”، قبل مواجهة فريقه ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح قد غاب عن المشاركة مع ليفربول في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس، ما أبعده عن المباريات مؤقتًا، لكنه حرص رغم ذلك على التواجد داخل ملعب “آنفيلد” لدعم زملائه ومؤازرة الفريق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) نفسه على مواجهة ليفربول وتشيلسي، التي أُقيمت السبت الماضي على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح ليفربول التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما مرر ريو نجوموها كرة مميزة إلى ريان جرافنبرخ، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك تشيلسي بعد أن مرت فوق يد الحارس.

وأدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 35، إثر عرضية متقنة أرسلها إنزو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، حاول فوفانا توجيهها نحو المرمى دون أن يلمس الكرة، لتواصل طريقها إلى داخل الشباك على يمين حارس ليفربول.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، رصيده إلى 59 نقطة في المركز الرابع، ليضمن رسميًا المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

أما تشيلسي، فواصل نتائجه المتذبذبة ومستوياته المخيبة، في ظل استمرار الاضطرابات الفنية وتغيير الأجهزة التدريبية أكثر من مرة هذا الموسم، ليبقى الفريق في المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

محمد صلاح يثير الجدل

قبل انطلاق مباراة ليفربول وتشيلسي، توجه قائد منتخب مصر إلى المدرجات، حيث التقى بعدد كبير من الجماهير التي حرصت على التقاط الصور التذكارية معه، كما قام بتقديم بعض الهدايا والمقتنيات الخاصة بالنادي للمشجعين، في لفتة نالت إعجاب الحاضرين داخل الملعب.

لكن مع انتشار فيديو قصير عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتهم البعض اللاعب المصري بتجاهل أحد المشجعين المصريين الذي حاول الوصول إليه أثناء وجوده بالقرب من المدرجات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين الجماهير، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح داخل مصر وخارجها.

وفي المقابل، سارع عدد من المتابعين للدفاع عن اللاعب، مؤكدين أن الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة كاملة، حيث أن المشجع أراد توقيع محمد صلاح لكنه لم يكن يمتلك قلما على عكس بقية المشجعين، لذلك لم يتمكن صلاح من إعطائه التوقيع.

كما نشر أحد مستخدمي منصة “إكس” مقطع فيديو آخر يظهر صلاح وهو يستجيب بالفعل لطلبات الجماهير المصرية في أكثر من مناسبة، سواء داخل ملعب “آنفيلد” أو عقب مباريات الدوري الإنجليزي.

كما أظهر الفيديو قيام اللاعب بإهداء قميصه لإحدى المشجعات المصريات والتفاعل مع عدد من الجماهير بصورة طبيعية، ما اعتبره كثيرون دليلاً على أن الواقعة تم تفسيرها بشكل خاطئ.

