الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
ميرنا محمود

شاركت الإعلامية لميس الحديدي رسالة شكر و امتنان لجمهورها و عائلتها بمناسبة عيد ميلادها ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت لميس الحديدي:رسالة خاصه جدا لا اكتب عن مشاعرى كثيرا فأعتبرها دائما شأناً  يخصنى وحدي ، لكن هذه المرة و هذا اليوم  بالذات عيد  ميلادى فى عنقي  ديّن  يجب ان أسدده لكم جميعاً ، ليس فقط  لمحبتكم اليوم و لكن طوال الفتره الماضيه ،هو ديّنٌ من الإمتنان  و الشكر و العرفان  لكل الحب الذى غمرني من كل مكان من اهلى و اصدقائى و زملائى و جمهورى و بخاصةٍ هؤلاء الذين لا يعرفونني شخصياً ، الذين يقابلونني فى أي مكان و كأننى واحدةٌ منهم ،كل سيدة قابلتنى و أخدتنى بالحضن بمحبه غامرة .

و أضافت :كل من كتب  عنى كلمة حب او تقدير او تهنئة ، كل شخص من داخل مصر او خارجها ارسل لى رسالة محبة
إلى كل هؤلاء 
هى رسائل ليست من مجهولين ، فأنا أعرفكم جميعا ،قد لا اعرف أسماءكم لكنني  أعرفكم جيداً  نساءً و رجالاً
أعرفكم لأنني فى بيوتكم كل ليله و انتم معى كل ليله لسنوات  .

و أستكملت :عرفتوني فى كل احوالى سعيده ، حزينه ، محتفله ، مريضة كنت دائما معكم و كنتم معي ،فولدت بيننا علاقه و كأننى واحده منكم و أنا واحدة منكم من أرض هذا البلد الطيب الذى علمني أبي - رحمة الله عليه- كيف  أتشبث به و كيف يكون معنى الوطن.


و أشارت :إليكم جميعا  إلى كل من قدم لى مدداً من الدعم و الحب و هو مدد لأنه بحمد الله لم ينقطع - إليكم جميعاً
شكرا شكرا شكرا 
فمن هذا المدد تأتي القوة ، و من هذا المدد تولد العزيمة و من هذا المدد تتجدد السعادة .

كما وجهت رسالة شكر لعائلتها :شكرا لأمي التى قضت عمرها تدعمنى و تعلمني حتى بعد ان زادت سنوات عمرى فمازلت طفلتها .. و مازلت أتعلم منها ربنا يخليها لي  (و هذه نعمة.،شكرا لأخي  الذى يقف صلباً  قوياً فى ظهري و ظهر ابني  دائماً (و هذه نعمة)،شكرا لإبني  الذى كنت دائماً  أراه طفلاً  فإذا به رجل يمنحنى الحب و السند و يختار لي عروس جميلة  أصبحت ابنتى  و أكملت العائلة سعادة (و تلك ايضا نعمة) .

و أكدت: شكرا لأصحابي البنات  "جيش الجميلات"  الدعم الذى لا ينقطع و اللواتي اثبتن ان الصداقه الحقيقيه غير الزائفة ليست وهماً و ليست من المستحيلات  و لا يجب أبدا ان نكفر بها مهما حدث ، الأصحاب الحلوين رزق ونعمة )نعم الله لا تعد  و لا تحصى .

و أختتمت :طيب …نفسك فى ايه يا لميس فى عيد  ميلادك؟؟ غير الهدايا طبعا  و الصحة و الستر،نفسى إبني نور  يكون سعيد ، و أمي ربنا يديها الصحة   و أرجع  شغلى بقى علشان وحشتوني ،نعم الله كثيرة كثيرة  ( و لئن شكرتم لأزيدنكم ) و من قبل و من بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

لن يستمر طويلا.. آخر فرصة لتقديم التظلمات في سكن لكل المصريين7

2.3 مليار دولار في الطريق لمصر.. الحكومة تنتهي من المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

