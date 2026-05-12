لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

شاركت الإعلامية لميس الحديدي رسالة شكر و امتنان لجمهورها و عائلتها بمناسبة عيد ميلادها ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتبت لميس الحديدي:رسالة خاصه جدا لا اكتب عن مشاعرى كثيرا فأعتبرها دائما شأناً يخصنى وحدي ، لكن هذه المرة و هذا اليوم بالذات عيد ميلادى فى عنقي ديّن يجب ان أسدده لكم جميعاً ، ليس فقط لمحبتكم اليوم و لكن طوال الفتره الماضيه ،هو ديّنٌ من الإمتنان و الشكر و العرفان لكل الحب الذى غمرني من كل مكان من اهلى و اصدقائى و زملائى و جمهورى و بخاصةٍ هؤلاء الذين لا يعرفونني شخصياً ، الذين يقابلونني فى أي مكان و كأننى واحدةٌ منهم ،كل سيدة قابلتنى و أخدتنى بالحضن بمحبه غامرة .

و أضافت :كل من كتب عنى كلمة حب او تقدير او تهنئة ، كل شخص من داخل مصر او خارجها ارسل لى رسالة محبة

إلى كل هؤلاء

هى رسائل ليست من مجهولين ، فأنا أعرفكم جميعا ،قد لا اعرف أسماءكم لكنني أعرفكم جيداً نساءً و رجالاً

أعرفكم لأنني فى بيوتكم كل ليله و انتم معى كل ليله لسنوات .

و أستكملت :عرفتوني فى كل احوالى سعيده ، حزينه ، محتفله ، مريضة كنت دائما معكم و كنتم معي ،فولدت بيننا علاقه و كأننى واحده منكم و أنا واحدة منكم من أرض هذا البلد الطيب الذى علمني أبي - رحمة الله عليه- كيف أتشبث به و كيف يكون معنى الوطن.



و أشارت :إليكم جميعا إلى كل من قدم لى مدداً من الدعم و الحب و هو مدد لأنه بحمد الله لم ينقطع - إليكم جميعاً

شكرا شكرا شكرا

فمن هذا المدد تأتي القوة ، و من هذا المدد تولد العزيمة و من هذا المدد تتجدد السعادة .

كما وجهت رسالة شكر لعائلتها :شكرا لأمي التى قضت عمرها تدعمنى و تعلمني حتى بعد ان زادت سنوات عمرى فمازلت طفلتها .. و مازلت أتعلم منها ربنا يخليها لي (و هذه نعمة.،شكرا لأخي الذى يقف صلباً قوياً فى ظهري و ظهر ابني دائماً (و هذه نعمة)،شكرا لإبني الذى كنت دائماً أراه طفلاً فإذا به رجل يمنحنى الحب و السند و يختار لي عروس جميلة أصبحت ابنتى و أكملت العائلة سعادة (و تلك ايضا نعمة) .

و أكدت: شكرا لأصحابي البنات "جيش الجميلات" الدعم الذى لا ينقطع و اللواتي اثبتن ان الصداقه الحقيقيه غير الزائفة ليست وهماً و ليست من المستحيلات و لا يجب أبدا ان نكفر بها مهما حدث ، الأصحاب الحلوين رزق ونعمة )نعم الله لا تعد و لا تحصى .

و أختتمت :طيب …نفسك فى ايه يا لميس فى عيد ميلادك؟؟ غير الهدايا طبعا و الصحة و الستر،نفسى إبني نور يكون سعيد ، و أمي ربنا يديها الصحة و أرجع شغلى بقى علشان وحشتوني ،نعم الله كثيرة كثيرة ( و لئن شكرتم لأزيدنكم ) و من قبل و من بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله.