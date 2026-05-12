قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: يوم حزين لهبوط الإسماعيلي.. وتاريخ الدراويش لا يُنسى في الكرة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 مايو 2026 صحيًا وعاطفيًا ومهنيًا
رأفت هندي: أفريقيا تشهد حراكًا لبناء سياسات ذكاء اصطناعي تخدم الأولويات التنموية للقارة
بعد وفاة عبدالرحمن أبوزهرة.. صلاح عبدلله في رسالة مؤثرة: «مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة»
شخصياته سكنت وجداننا.. المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تنعى عبدالرحمن أبو زهرة برثاء مُثير للجدل
زلزال بقوة 4.6 ريختر .. هزة استمرت 10 ثوانٍ تثير القلق في إيران
كيفية التصالح على مخالفات البناء
إيران تبرر التسلل إلى جزيرة كويتية بـ"عطل ملاحي".. وتصعيد خليجي واسع ضد طهران
إداله دهب بـ10 مليون ومخدش جنيه واحد | قصة صادمة لـ كمين جواهرجي الإسكندرية
محمد صلاح يثير جدلا واسعا بعد تصرفه مع مشجع مصري.. ما القصة؟
إن الله يدافع عن الذين آمنوا | انفعال عفاف شعيب بسبب سهير زكي
متحدث الصحة يحسم خطورة هانتا واستنساخ كورونا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بين الحرارة في القاهرة واللهيب بالجنوب.. تفاصيل طقس الأربعاء وظواهره الجوية

الطقس
الطقس
حنان توفيق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس عن يوم غد الأربعاء، وتوقعت أن تسود أجواء حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديدة الحرارة على جنوب البلاد، والعظمى المتوقعة غداً ٣٤ درجة مئوية 
وتبقى الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الظاهرة المؤثرة .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء نهارا طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية 


وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5. متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الجديدة 35 22

6 أكتوبر 35 20

بنها 34 20

دمنهور 30 19

وادي النطرون 34 20

كفر الشيخ 33 20

بلطيم 31 19

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 33 20

دمياط 33 19

بورسعيد 29 21

الاسماعيلية 35 20

السويس 34 22

العريش 31 17

رفح 30 16

رأس سدر 34 23

نخل 34 14

كاترين 28 12

الطور 31 22

طابا 32 16

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 36 25

الإسكندرية 30 19

العلمين 29 18

مطروح 30 21

السلوم 32 20

سيوة 34 20

رأس غارب 36 22

سفاجا 38 23

مرسى علم 36 24

الشلاتين 36 26

حلايب 32 27

أبو رماد 35 23

مرسى حميرة 37 24

أبرق 32 25

جبل علبة 32 24

رأس حدربة 30 26

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 39 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادى الجديد 42 26

أبوسمبل 42 25

تفاصيل طقس الأربعاء ظواهره الجوية طقس حار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة ارشيفية

هل تصرف معاشات يونيو قبل إجازة عيد الأضحى ؟ وموعد الزيادة الجديدة

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

مشغولات ذهبية

"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

ليفانتي

ليفانتي يهزم سيلتا فيجو خارج أرضه ويتقدم خارج منطقة الهبوط في الدوري الإسباني

القاهرة

التجمع الأول بطلًا لدوري قطاعات الجمهورية 2009 بعد دراما ركلات الترجيح

برشلونة يرد على بيريث في ببيان رسمي

برشلونة يرد على رئيس ريال مدريد في بيان رسمي

بالصور

أدوية جديدة تخفف أعراض سن اليأس .. بدون آثار العلاج الهرموني

دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات
دواء جديد يعالج أعراض سن اليأس دون هرمونات

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

المزيد