بين الحرارة في القاهرة واللهيب بالجنوب.. تفاصيل طقس الأربعاء وظواهره الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس عن يوم غد الأربعاء، وتوقعت أن تسود أجواء حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديدة الحرارة على جنوب البلاد، والعظمى المتوقعة غداً ٣٤ درجة مئوية

وتبقى الشبورة المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الظاهرة المؤثرة .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء نهارا طقس حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5. متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الجديدة 35 22

6 أكتوبر 35 20

بنها 34 20

دمنهور 30 19

وادي النطرون 34 20

كفر الشيخ 33 20

بلطيم 31 19

المنصورة 33 20

الزقازيق 34 21

شبين الكوم 33 20

طنطا 33 20

دمياط 33 19

بورسعيد 29 21

الاسماعيلية 35 20

السويس 34 22

العريش 31 17

رفح 30 16

رأس سدر 34 23

نخل 34 14

كاترين 28 12

الطور 31 22

طابا 32 16

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 36 25

الإسكندرية 30 19

العلمين 29 18

مطروح 30 21

السلوم 32 20

سيوة 34 20

رأس غارب 36 22

سفاجا 38 23

مرسى علم 36 24

الشلاتين 36 26

حلايب 32 27

أبو رماد 35 23

مرسى حميرة 37 24

أبرق 32 25

جبل علبة 32 24

رأس حدربة 30 26

الفيوم 35 21

بني سويف 35 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 39 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادى الجديد 42 26

أبوسمبل 42 25