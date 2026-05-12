إن الله يدافع عن الذين آمنوا | انفعال عفاف شعيب بسبب سهير زكي

أكدت الفنانة عفاف شعيب، ضرورة احترام الناس وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأحكام الجاهزة على الآخرين، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً: "سهير زكي ماتت ومحدش دافع عنها".

وأضافت شعيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «فبيني وبينك لازم حد يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا»، مؤكدة أن الدفاع عن الحق واجب إنساني وديني، وأن السكوت عن الظلم في حق الآخرين لا يجوز.

وأضافت: «ما ينفعش إن إحنا نقعد نشتم في بعض وفي ميتنا ونقول ده كذا وده كذا»، موضحة أن هذا الأسلوب في الحديث عن الناس غير لائق إطلاقًا، وقد يظلم أشخاصًا لا ذنب لهم.

كما وجهت رسالة شديدة اللهجة قائلة: «كل واحد هيقف قدام ربنا، وعند الله تجتمع الخصوم»، مشيرة إلى أن الحساب يوم القيامة سيكون دقيقًا وشاملًا لكل كلمة تصدر من الإنسان.

وشددت على أن الحكم على النوايا أمر في غاية الخطورة، قائلة: «ما تحكموش على الناس بالطريقة القذرة دي»، مؤكدة أن الإنسان الحقيقي لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الظاهر لا يكشف دائمًا الحقيقة الكاملة.

