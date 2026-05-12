الفنانة عفاف شعيب: كان نفسي أحضر جنازة عبد الرحمن أبو زهرة لكن الظروف منعتني

تحدثت الفنانة عفاف شعيب، بأسلوب يغلب عليه الطابع الإيماني والإنساني، حيث استهلت حديثها بالدعاء للفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: «البقاء لله وسبحان من له الدوام يا رب».



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها كانت تتمنى حضور الجنازة لكنها لم تستطع بسبب ظروف النوم والالتزامات قائلة بالدارجة: «والله كنت عايزة أروح الجنازة بس ملحقتش عشان بصحى متأخر».

الدعاء هو أهم ما يمكن تقديمه للميت



وفي سياق حديثها أكدت أن الدعاء هو أهم ما يمكن تقديمه للميت، قائلة: «بدعيله طبعًا ربنا يثبته عند السؤال وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله».