تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول

أعلنت نسما للطيران عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط بين مطار القاهرة الدولي ومطار صبيحة كوكجن الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 22 مايو الجاري، وذلك ضمن خطتها التوسعية لدعم شبكة رحلاتها الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط حركة السياحة والسفر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا.

ويأتي تدشين الخط الجديد استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وفي ظل ما تشهده العلاقات المصرية التركية من تطور ملحوظ وتعاون متنامٍ في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل السياحي والاقتصادي وتسهيل حركة السفر بين الجانبين.

وأكدت نسما للطيران أن الرحلات الجديدة ستوفر تجربة سفر متكاملة الخدمات (Full Service)، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين، مشيرةً إلى أن إطلاق هذا الخط يعكس التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية، بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده أسطولها الجوي.

وأوضحت الشركة أن أسطولها شهد خلال الأشهر الماضية انضمام أكثر من خمس طائرات جديدة، ليتنوع بين طرازات حديثة من Airbus A320 وAirbus A321، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وسعة مقعدية تتناسب مع حجم الطلب المتنامي على السفر.

وصرح كريم باقي، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للطيران:

«إن إطلاق خط القاهرة – إسطنبول يمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتعزيز تواجدها في السوق التركي، كما ندرس حالياً تشغيل رحلات إضافية إلى مطارات أخرى داخل تركيا، استجابةً للطلب المتزايد في السوقين المصري والتركي، وحرصاً على توفير خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة لعملائنا».

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات رسمياً اعتباراً من 22 مايو الجاري، مع إتاحة الحجز عبر الموقع الرسمي لـ نسما للطيران￼ أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.