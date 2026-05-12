قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارة المستدامة للمياه.. خارطة طريق لتعزيز الصمود الزراعي ومواجهة التحديات المائية
عيّط زي الطفل | عفاف شعيب تكشف موقفا مؤثرا لـ عبد الرحمن أبو زهرة
هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته
20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول

نسما للطيران
نسما للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت نسما للطيران عن إطلاق خط جوي مباشر جديد يربط بين مطار القاهرة الدولي ومطار صبيحة كوكجن الدولي، بواقع 3 رحلات أسبوعياً، اعتباراً من 22 مايو الجاري، وذلك ضمن خطتها التوسعية لدعم شبكة رحلاتها الدولية، في إطار الجهود الرامية إلى تنشيط حركة السياحة والسفر، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا.

ويأتي تدشين الخط الجديد استجابةً للطلب المتزايد على السفر بين البلدين، وفي ظل ما تشهده العلاقات المصرية التركية من تطور ملحوظ وتعاون متنامٍ في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل السياحي والاقتصادي وتسهيل حركة السفر بين الجانبين.

وأكدت نسما للطيران أن الرحلات الجديدة ستوفر تجربة سفر متكاملة الخدمات (Full Service)، بما يضمن أعلى مستويات الراحة والرفاهية للمسافرين، مشيرةً إلى أن إطلاق هذا الخط يعكس التزام الشركة بتنفيذ استراتيجيتها التوسعية، بالتوازي مع النمو الكبير الذي يشهده أسطولها الجوي.

وأوضحت الشركة أن أسطولها شهد خلال الأشهر الماضية انضمام أكثر من خمس طائرات جديدة، ليتنوع بين طرازات حديثة من Airbus A320 وAirbus A321، بما يوفر مرونة تشغيلية أكبر وسعة مقعدية تتناسب مع حجم الطلب المتنامي على السفر.

وصرح كريم باقي، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للطيران:
«إن إطلاق خط القاهرة – إسطنبول يمثل خطوة مهمة ضمن خطط الشركة لتعزيز تواجدها في السوق التركي، كما ندرس حالياً تشغيل رحلات إضافية إلى مطارات أخرى داخل تركيا، استجابةً للطلب المتزايد في السوقين المصري والتركي، وحرصاً على توفير خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة لعملائنا».

ومن المقرر أن تبدأ الرحلات رسمياً اعتباراً من 22 مايو الجاري، مع إتاحة الحجز عبر الموقع الرسمي لـ نسما للطيران￼ أو من خلال وكلاء السفر المعتمدين.

نسما للطيران رحلات سياحية مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

سوني

لمواجهة الصيف.. سوني تطلق مكيف الهواء القابل للارتداء

واتساب

بلمسة زجاجية ساحرة.. واتساب يختبر واجهة Liquid Glass الجديدة لتغيير شكل التفاعل مع الرسائل

الفدية

تصاعد برمجيات الفدية عالميًا في 2025 وتحذيرات من تشفير أكثر تعقيدًا في 2026

بالصور

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد