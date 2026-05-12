قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
وظائف جديدة بالدولة.. مسابقة لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف
مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي.. من استعادة الحضور لتوسيع الشراكة الشاملة
بدلاً من الزحام.. السكك الحديدية تتيح حجز تذاكر القطارات «أون لاين» قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

الطيران
الطيران
أمينة الدسوقي

قد يبدو طلب طاقم الضيافة من الركاب فتح ستائر النوافذ قبل الإقلاع والهبوط مجرد إجراء روتيني متكرر، لكنه في الحقيقة جزء دقيق من منظومة السلامة الجوية التي تعتمد عليها شركات الطيران في أكثر لحظات الرحلة حساسية وخطورة.

مرحلتان تُصنفان الأخطر في الرحلة

وفق معايير السلامة المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي، تعد مرحلتا الإقلاع والهبوط الأكثر عرضة لوقوع الأعطال أو الحوادث المفاجئة لذلك تطبق خلالهما مجموعة من الإجراءات الاحترازية داخل المقصورة، من بينها فتح النوافذ وخفض الإضاءة الداخلية، وهي تفاصيل قد لا ينتبه إليها كثير من الركاب لكنها مصممة بدقة لخدمة هدف واحد سرعة الاستجابة لأي طارئ.

تهيئة العينين للرؤية في حالات الطوارئ

فتح ستائر النوافذ يسمح لأعين الركاب وأفراد الطاقم بالتأقلم مع الإضاءة الخارجية، سواء كانت الرحلة نهارية أو ليلية هذه الخطوة البسيطة تضمن وضوح الرؤية فورا إذا انطفأت أضواء المقصورة أو حدث خلل كهربائي يستدعي إخلاء الطائرة بسرعة.

مراقبة الأجنحة والمحركات من الداخل

من خلال النوافذ المفتوحة، يستطيع طاقم الضيافة مراقبة الأجنحة والمحركات والبيئة المحيطة بالطائرة أثناء الإقلاع والهبوط.

 أي مؤشر غير طبيعي مثل دخان، شرارة، أو ضرر هيكلي يمكن رصده فورا وإبلاغ قمرة القيادة به في ثواني، ما يسرع اتخاذ القرار المناسب.

مساعدة فرق الإنقاذ على الرؤية السريعة

لا تقتصر أهمية النوافذ المفتوحة على من بداخل الطائرة فقط، بل تمتد فائدتها إلى فرق الإنقاذ والإطفاء في حال وقوع حادث إذ تتيح لهم رؤية ما يحدث داخل المقصورة بسرعة، وتحديد أفضل نقاط التدخل دون إضاعة وقت ثمين.

لماذا تخفض إضاءة المقصورة؟

خفض الإضاءة الداخلية إجراء مكمل لفتح النوافذ الهدف منه مساعدة أعين الركاب على التكيف مع الإضاءة الخارجية فإذا حدث طارئ واضطر الركاب إلى الإخلاء، تكون الرؤية لديهم متكيفة مسبقا، ما يقلل الارتباك ويزيد سرعة الحركة.

قاعدة الـ 90 ثانية التي تحكم تصميم الطائرات

تخضع الطائرات الحديثة لاشتراطات صارمة تفرض إمكانية إخلائها بالكامل خلال أقل من 90 ثانية، حتى في حال استخدام نصف مخارج الطوارئ فقط هذا المعيار المعتمد من قبل إدارة الطيران الفيدرالية يفسر التدريب المكثف الذي يتلقاه طاقم الضيافة على إدارة الإخلاء السريع تحت الضغط.

مواد مقاومة للحريق لكسب الوقت

تصنع أجزاء واسعة من مقصورات الطائرات من مواد مقاومة للحريق تبطئ انتشار النيران، ما يمنح الركاب وقتا إضافيا للخروج بأمان في حال وقوع حادث.

تفاصيل صغيرة تصنع الفارق الكبير

قد يظن بعض المسافرين أن هذه التعليمات مبالغ فيها، لكنها في نظر صناعة الطيران حلقات مترابطة في سلسلة طويلة من إجراءات الأمان الدقيقة.

وفي عالم تقاس فيه النجاة بالثواني، يمكن لتفصيلة بسيطة مثل «ستارة نافذة» أن تحدث فرقا حاسما بين الخطر والسلامة.

معايير السلامة الاتحاد الدولي للنقل الجوي مرحلتا الإقلاع والهبوط الطائرات الحديثة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تنذر بإصابتك بعدم تحمل الجلوتين.. حقائق غامضة عن فيروس هانتا

الطفل أنس

أنا عايز أعيش.. تبرع إماراتي بالملايين يعيد الأمل لطفل مصري يصارع ضمور العضلات

شوربة شوفان

دعم صحة القلب.. ماذا يحدث عند تناول شوربة الشوفان؟

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد