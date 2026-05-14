أنديانا جونز الحقيقي في لندن.. زاهي حواس يواجه 3 خبراء في ضيافة بيرس مورجان

شهدت العاصمة البريطانية، لندن لقاءً إعلامياً مدوياً، إذ استضاف الإعلامي الشهير بيرس مورجان عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس في استوديو برنامجه العالمي.

أنديانا جونز الحقيقي

وقدم مورجان حواس للجمهور بوصفه "أنديانا جونز" الحقيقي المعروف في العالم أجمع، مؤكداً على مكانته الدولية الفريدة.

تناول الحوار الذي استمر لمدة ساعة كاملة محاور هامة شملت آخر الاكتشافات المذهلة داخل هرم خوفو، وتفاصيل المتحف المصري الكبير كأضخم مشروع ثقافي في العالم، وكما تطرق الحديث إلى سر "القبعة الشهيرة" التي باتت رمزاً لعلماء الآثار، وتحليل أسباب عشق شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى استعراض كواليس محاضرة حواس التاريخية في لندن.

وفي فقرة مثيرة، استضاف مورجان ثلاثة من المهتمين بالآثار لمناظرة الدكتور حواس، حيث أبدى مورجان انحيازاً واضحاً لأراء حواس العلمية ومنطقه في الدفاع عن حقوق الآثار المصرية.

تفاصيل العرض:

موعد الإذاعة: غداً الجمعة.

التوقيت: الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.