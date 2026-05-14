أخبار البلد

حقيقة صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية

حقيقة صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية
أ ش أ

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية.

وأوضح المركز، فى بيان عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن جميع السلع الغذائية التي يتم صرفها عبر المنافذ التموينية (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، كاري أون) -بما فيها الزيت- آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، حيث تخضع لعمليات فحص ورقابة صارمة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل طرحها للمواطنين.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على مختلف المنافذ التموينية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضمان الالتزام بالأسعار المقررة، وعدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مجهولة المصدر.

