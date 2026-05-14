شوبير يكشف عن القائمة الأقرب لمنتخب مصر في كأس العالم

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح قائمة المنتخب في كأس العالم.

تفاصيل القائمة الأقرب

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية، أن القائمة ستضم أربعة حراس مرمى وهم مصطفى شوبير، ومحمد الشناوي، والمهدي سليمان، ومحمد علاء.

وأكمل أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لديه قناعه بمحمد علاء حارس مرمى الجونة.

وتابع أن خط الدفاع سيضم محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وحسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، ومحمد هاني، وحمدي فتحي، وكريم حافظ، وخالد صبحي، وطارق علاء.

وأكمل: “عن خط الوسط هناك (مهند لاشين، وأحمد نبيل كوكا، ومروان عطية، وإمام عاشور، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وزيزو، وهيثم حسن، وتريزيجيه)”

وأكمل ان من الممكن ان ينضم لهم ناصر ماهر خاصة وانه قدم موسم جيد، وفي خط الهجوم لدينا محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، وحمزة عبد الكريم، وناصر منسي، ولدي أمل في أحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر)، وأحمد ياسر ريان، قدم موسماً 10 على 10 بصراحة.

واختتم أن طاهر محمد طاهر هو رجل في المواقف الصعبة لذلك من الممكن أن ينضم.