تشييع جثمان طبيبة لحقت بشقيقتها بعد شهرين من حادث المنوفية

ودع العشرات من أهالي قرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان الطبيبة سلمي النعماني وذلك عقب وفاتها متأثرة باصابتها في حادث حيث لحقت ب شقيقتها التي توفت قبل شهرين نتيجة الحادث.

وأدى الأهالي، صلاة الجنازة علي الجثمان من مسجد القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع من أبناء قريتها.

وتم تشييع الجثمان الي مثواه الأخير في مقابر الأسرة بالقرية.

فيما تصدر زوج الطبيبة الذي أصاب بكسور جنازة زوجته علي كرسي متحرك حيث أصيب هو الآخر في الحادث.

وأعلن الأطباء وفاة الطبيبة سلمى سعيد النعماني طبيب مقيم بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بعد أشهر من احتجازها بالعناية المركزة.

وأصدرت كلية الطب جامعة المنوفية بيانا تنعي فيه الطبيبة الراحلة جاء كالآتي "ببالغ الحزن والأسى، تنعى كلية الطب والمستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، الطبيبة سلمى سعيد النعماني طبيب مقيم بقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بكلية الطب والمستشفيات الجامعية

ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي اخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بوقوع حادث تصادم بأحد شوارع شبين الكوم.

بالانتقال تبين إصابة طبيبتين شقيقتين وزوجة أحدهم ونجلتها وتم نقلهم الي مستشفي شبين الكوم.

وبعد أيام أعلنت مستشفي شبين الكوم وفاة أحد الطبيبات متأثرة باصابتها في الحادث.

وأعلنت المستشفي أنس وفاة الطبيبة سلمي النعماني وسط حالة من الحزن متأثرة لإصابتها لتلحق ب شقيقتها.