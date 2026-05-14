غدًا .. اجتماع فني للاتفاق على تفاصيل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يٌعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ الجمعة بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك أمام نظيره اتحاد العاصمة في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و من المنتظر أن يشهد الاجتماع الاتفاق على زي الفريقين خلال اللقاء، وكافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، وموعد الوصول إلى الاستاد، بجانب بعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد 5 يوليو في الجزائر يوم السبت الماضي، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دورن رد.