الأردن: بدء تنفيذ مشروعات سككية كبرى لتعزيز الربط الإقليمي مع الخليج وأوروبا

أكد وزير النقل الأردني نضال القطامين أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ حزمة من المشاريع السككية الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، في إطار خطة تهدف لتحويل قطاع النقل إلى رافعة رئيسية للنمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل.

وأوضح خلال جلسة المنتدى الاقتصادي الأردني بعنوان "الأردن كمركز لوجستي إقليمي: سياسات النقل رافعة للنمو والتنافسية" أن العالم يتجه بقوة نحو إنشاء شبكات نقل سككي وبري وبحري متكاملة تربط بين القارات والأسواق، مشيرا إلى أن موقع الأردن الجغرافي يمنحه ميزة تنافسية كبيرة ليكون حلقة وصل بين الخليج وبلاد الشام وتركيا وأوروبا، إلى جانب الربط المحتمل مع البحر المتوسط عبر الأراضي المصرية.

وأشار إلى أن المملكة بدأت فعليا في تنفيذ مشروعات سكك حديدية استراتيجية، على رأسها مشروع سكة حديد ميناء العقبة، الذي يستهدف نقل خامات الفوسفات والبوتاس، ضمن اتفاق شراكة مع الجانب الإماراتي باستثمارات تتجاوز 2.3 مليار دولار.

وشدد الوزير على أن المشروع لا يقتصر على كونه خط نقل للبضائع، بل يمثل تحولاً اقتصادياً واسع النطاق، إذ سيخلق حركة تنموية في المحافظات التي يمر بها، من خلال فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء والخدمات اللوجستية والنقل والإمداد.

وأضاف أن مشاريع السكك الحديدية عادة ما تحتاج إلى آلاف العمال والمهندسين والفنيين، ما يجعلها أحد أكبر المحركات المباشرة للتشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، مؤكدا أن الحكومة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها منظومة تنموية متكاملة وليست مجرد بنية تحتية للنقل.

وكشف القطامين عن استمرار العمل على استكمال الدراسات الخاصة بمشروعات الربط السككي مع السعودية وسوريا وصولا إلى تركيا وأوروبا، ضمن رؤية لإنشاء شبكة إقليمية متكاملة، لافتاً إلى أن السعودية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير شبكتها السككية، فيما تمتلك سوريا بنية قابلة لإعادة التأهيل والدمج في منظومة الربط الإقليمي.