الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كبدة و قلوب و كلاوى الضانى..

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى..

 


المقادير :

ربع كيلو كبدة ضاني مقطعة على شكل مكعبات صغيرة

ربع كيلو كلاوي مقطعة على شكل مكعبات صغيرة

ربع كيلو قلب مقطع على شكل مكعبات صغيرة

4 ملاعق كبيرة من الزبدة

4 ملاعق كبيرة من الصلصة

4 فصوص ثوم مهروسة

ثمرة من البصل كبيرة مبشورة

ثمرة بصل مقطعة لشرائح رفيعة

ثمرتان من الليمون

6 ملاعق من الخل

ثمرتان من الفلفل الأحضر والأحمر مقطعة بالطول

معلقة من الملح والفلفل الأسود والكمون وتوابل اللحم والزعتر والثوم المطحون والجنزبيل
طريقة التحضير :

- قومي بغسل الكبدة والقلب والكلاوي جيدًا دون الخلط بينهما فضعي كل صنف منهم في طبق، وأضيفي لكل طبق منهم معلقة من الثوم المهروس ومعلقة من البصل المبشور ومعقة من عصير الليمون ثم قومي بالتقليب جيدًا مع إضافة معلقة من أصناف التوابل ثم قومي بإضافة ملعقتان من الخل لكل طبق واتركيهما في الثلاجة لمدة نصف ساعة للتتبيل.

- ضعي القلاية على النار مضيفة لها معلقتان من الزبدة وبعد أن تسخن جيدًا قومي بإضافة القلب لها وبعد تشويحه جيدًا اضيفي صلصة الطماطم واستمري في التقليب ثم ضيفي الكلاوي مع التقليب وبعد أن ينضج القلب والكلاوي ضيفي لهما الفلفل الأخضر والأحمر وتستمري في التقليب لمدة 3 دقائق، بعد ذلك ضعيهما في طبق التقديم وتقدم ساخنة. 

