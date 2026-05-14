قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدعوا لإنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي
مسئول أممي: لا حل عسكري للصراع في السودان .. وتخفيف التصعيد بشكل فوري هناك «ضرورة»
العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء مشاركتهما بمناورات «الأسد الإفريقي» بالمغرب
مناشدة عاجلة من «المرور» لجمهور الزمالك بشأن إياب نهائي الكونفدرالية.. فيديو
حكم صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. دار الإفتاء توضح
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم .. فيديو
صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق التشغيل التجريبي لكوبري الباجور العلوي في المنوفية
بقيمة 35 مليون دولار .. إجراء إسرائيلي عاجل يخص مقاتلات إف 35
بري: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ اليوم ولقاء عون بنتنياهو غير وارد
بولندا وسويسرا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الدفاع السيبراني
إدارة ترامب تعفي بعض جماهير كأس العالم من رسوم التأمين على التأشيرات
الطالبة الإندونيسية تعود إلى الأزهر عقب زيارة أسرتها بدعم من الإمام الأكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موهبة تلمع في كتالونيا.. حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار فى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أمينة الدسوقي

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، تألقه اللافت داخل صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة، بعدما سجل هدفا رائعا خلال تدريبات الفريق، في لقطة أعادت إلى الأذهان أهداف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ونشر اللاعب المصري، البالغ من العمر 18 عاما، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ظهر فيه وهو ينفذ لقطة هوائية مميزة قبل أن يهيئ الكرة لزميله بطريقة رائعة، ثم عاد ليسجل هدفا قويا بضربة رأس متقنة، على طريقة هالاند، ما أثار تفاعلا واسعا بين جماهير برشلونة ومتابعي اللاعب.

حمزة عبد الكريم

تألق متواصل مع شباب برشلونة

ويعيش حمزة عبد الكريم فترة استثنائية مع فريق الشباب في برشلونة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها تسجيله “هاتريك” في شباك مونت كارلو ضمن منافسات الدوري الإسباني للشباب تحت 19 عاما.

وبات اللاعب المصري أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية “لا ماسيا”، في ظل قدراته الهجومية الكبيرة وتحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء، إلى جانب تفوقه في الألعاب الهوائية واللمسة الأخيرة أمام المرمى.

إنجازات لافتة لحمزة عبد الكريم في برشلونة

ومنذ انضمامه إلى صفوف النادي الكتالوني، نجح حمزة عبد الكريم في تحقيق العديد من الخطوات المهمة في مسيرته الكروية، حيث فرض نفسه ضمن العناصر الأساسية لفريق الشباب، ولفت الأنظار بأهدافه الحاسمة وأدائه الثابت.

كما ساهم اللاعب في تحقيق نتائج قوية لفريقه خلال الموسم الحالي، وأصبح من أبرز الأسماء المرشحة للتصعيد مستقبلًا إلى الفريق الرديف، تمهيدًا للاقتراب أكثر من الفريق الأول.

حمزة عبد الكريم

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة باتت مقتنعة بإمكانات المهاجم المصري، وتسعى لتفعيل بند شراء عقده من النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص البلوغرانا.

حلم المنتخب يقترب

وفي ظل هذا التألق، اقترب حمزة عبد الكريم من ارتداء قميص منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة التي تقام هذا الصيف، خاصة مع تصاعد المطالب بمنحه الفرصة ضمن صفوف المنتخب بعد الأداء المميز الذي يقدمه في الملاعب الإسبانية.

حمزة عبد الكريم

ويبدو أن الموهبة المصرية الشابة تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد في الكرة الأوروبية، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز الأسماء العربية في الملاعب العالمية خلال السنوات المقبلة.

إيرلينج هالاند حمزة عبد الكريم نادي برشلونة النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي برشلونة هاتريك الدوري الإسباني منافسات الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا.. تحذير عاجل من حر شديد ورياح مثيرة للرمال والأتربة

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

ترشيحاتنا

المستشار وجدى عبد المنعم

بعد قليل| بدء محاكمة 25 متهما بخلية القطامية المعروفة بالهيكل الإدارى للإخوان

أرشيفية

أون لاين.. تفاصيل إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار بالمخدرات في المرج

أرشيفية

خيانة الأسمنت والحديد.. تفاصيل تقارير الكسب غير المشروع لمهندس دمر 6 عمارات سكنية

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد