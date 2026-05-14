موهبة تلمع في كتالونيا.. حمزة عبد الكريم يخطف الأنظار فى برشلونة

واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، تألقه اللافت داخل صفوف فريق الشباب بنادي برشلونة، بعدما سجل هدفا رائعا خلال تدريبات الفريق، في لقطة أعادت إلى الأذهان أهداف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ونشر اللاعب المصري، البالغ من العمر 18 عاما، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ظهر فيه وهو ينفذ لقطة هوائية مميزة قبل أن يهيئ الكرة لزميله بطريقة رائعة، ثم عاد ليسجل هدفا قويا بضربة رأس متقنة، على طريقة هالاند، ما أثار تفاعلا واسعا بين جماهير برشلونة ومتابعي اللاعب.

تألق متواصل مع شباب برشلونة

ويعيش حمزة عبد الكريم فترة استثنائية مع فريق الشباب في برشلونة، بعدما قدم مستويات مميزة خلال الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها تسجيله “هاتريك” في شباك مونت كارلو ضمن منافسات الدوري الإسباني للشباب تحت 19 عاما.

وبات اللاعب المصري أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل أكاديمية “لا ماسيا”، في ظل قدراته الهجومية الكبيرة وتحركاته المميزة داخل منطقة الجزاء، إلى جانب تفوقه في الألعاب الهوائية واللمسة الأخيرة أمام المرمى.

إنجازات لافتة لحمزة عبد الكريم في برشلونة

ومنذ انضمامه إلى صفوف النادي الكتالوني، نجح حمزة عبد الكريم في تحقيق العديد من الخطوات المهمة في مسيرته الكروية، حيث فرض نفسه ضمن العناصر الأساسية لفريق الشباب، ولفت الأنظار بأهدافه الحاسمة وأدائه الثابت.

كما ساهم اللاعب في تحقيق نتائج قوية لفريقه خلال الموسم الحالي، وأصبح من أبرز الأسماء المرشحة للتصعيد مستقبلًا إلى الفريق الرديف، تمهيدًا للاقتراب أكثر من الفريق الأول.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة باتت مقتنعة بإمكانات المهاجم المصري، وتسعى لتفعيل بند شراء عقده من النادي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص البلوغرانا.

حلم المنتخب يقترب

وفي ظل هذا التألق، اقترب حمزة عبد الكريم من ارتداء قميص منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة التي تقام هذا الصيف، خاصة مع تصاعد المطالب بمنحه الفرصة ضمن صفوف المنتخب بعد الأداء المميز الذي يقدمه في الملاعب الإسبانية.

ويبدو أن الموهبة المصرية الشابة تسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد في الكرة الأوروبية، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز الأسماء العربية في الملاعب العالمية خلال السنوات المقبلة.