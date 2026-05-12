برشلونة يدرس إعارة الموهبة المصرية حمزة عبد الكريم لاكتساب الخبرة

كشفت تقارير لموقع “Fichajes” الإسباني أن إدارة نادي برشلونة ترى أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يحتاج إلى خوض تجربة احترافية خارج أسوار الفريق الأول من أجل اكتساب الخبرة والتطور بشكل تدريجي.

وبحسب التقرير، فإن الجهاز الرياضي في برشلونة يعتبر أن اللاعب يمتلك مقومات بدنية مميزة وحسًا تهديفيًا واضحًا، لكنه لا يزال في حاجة إلى التأقلم مع إيقاع الكرة الأوروبية، إضافة إلى الحصول على دقائق لعب منتظمة في بيئة تنافسية أقوى تساعده على التطور السريع.

وأشار الموقع إلى أن خيار الإعارة أو الانتقال المؤقت إلى نادي كوفنتري سيتي يُعد أحد السيناريوهات المطروحة، حيث يمكن أن يمنحه فرصة المشاركة في أجواء الكرة الإنجليزية، سواء في الدوري الممتاز أو في دوري الدرجة الأولى، بما يتيح له الاحتكاك المستمر وتطوير مستواه الفني والبدني.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة، حال تنفيذها، قد تمثل نقطة تحول في مسيرة اللاعب، خاصة أنها ستوفر له مزيجًا بين التدريب في مستوى عالٍ واللعب التنافسي المنتظم، وهو ما تعتبره إدارة برشلونة عنصرًا مهمًا في إعداد المواهب الشابة.