مدبولى: الاستثمار الحقيقي يبدأ من الانسان المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الانسان المصري لافتا أننا اليوم لا نحتفل فقط بتسليم ٢٠٠٠ رخصة دولية في مجالات التكنولوجيا واللغات والعمل الحر إنما نؤكد على توجه استراتيجي واضح لدولة المصرية يقوم علي بماء جيل قادر علي المنافسة في سوق العمل العالمي .

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في احتفالية إطلاق مبادرة المليون رخصة دولية ان معاير التنمية قد تغيرت في العالم ولم تعد تقاس بالمشاريع والبنية التحتية بل أصبحت تقاس بقدرة الدولة علي إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الحديثة وتستطيع التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي .

وأشار إلي أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تضع الحكومة ملف إعداد الكوادر البشرية التي تمتلك المهارات الحديثة علي أجندة اولوياتها لافتا أن الحكومة تولي اهتمام كبير بمنظومة الرخص الدولية من خلال مشروعين أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج ومشروع مراكز المهارات القرن الحادي والعشرون خاصة في مجالات اللغات والمهارات الرقيمة والعمل الخر وريادة الأعمال نعمل علي مثلث مهارات ويتضمن مهارات رقمية ولغيت