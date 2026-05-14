رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»

الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بالعاصمة الجديدة، بالإنابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية سيادته، الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ في إطار تأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والعمل الحر، والتي يتم خلالها تسليم 2000 رخصة دولية معتمدة للطلاب والخريجين في مجالات التكنولوجيا، واللغات الأجنبية، والعمل الحر، وذلك ضمن مبادرات "صيف رقمي"، "شتاء رقمي" لطلاب المدارس بالتربية والتعليم، و"كن مستعدًا" لطلاب الجامعات بالتعليم العالي، إلى جانب تكريم أفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية.

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شارك في الاحتفالية عدد من المحافظين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وعدد من السفراء، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، ووفد من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ))، وشركة "سيسكو" العالمية، وعدد كبير من كبار المسئولين المعنيين. 

 وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم. 

وخلال فعاليات الاحتفالية، تم الإعلان عن إطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" اليوم، بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية، كما تم إطلاق "مرصد سوق العمل الدولي"، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة المليون رخصة وأهدافها وأبرز نتائجها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن احتفالنا اليوم لا يقتصر على تسليم رخص دولية فقط، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية وصناعة مستقبله بنفسه.

وأضاف أن معايير التنمية الحديثة أصبحت ترتبط بقدرة الدول على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الرقمية واللغات الأجنبية ومهارات العمل الحر وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المجالات أصبحت تمثل بوابة حقيقية لخلق فرص العمل داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل التوسع العالمي في نماذج العمل عن بُعد وتصدير الخدمات.

        وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل وفق مفهوم "مثلث المهارات"، الذي يشمل المهارات الرقمية المتقدمة، واللغات الأجنبية، ومهارات العمل الحر وفق المعايير الدولية، باعتباره مفتاح التمكين الحقيقي للشباب المصري.

 وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" اليوم، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، والتي تأتي بتوجيهات من فخامة الرئيس يأتي بهدف تأهيل مليون شاب وفتاة مصريين للحصول على شهادات معتمدة دوليًا في مختلف المجالات التقنية والمهنية، بما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل العالمية.

وأضاف: كما أن إطلاق "مرصد سوق العمل الدولي"، يأتي باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لصندوق تطوير التعليم، والذي يهدف إلى رصد وتحليل اتجاهات سوق العمل العالمية وربطها بمسارات التعليم والتدريب في مصر، بما يساعد على توجيه الشباب نحو التخصصات والمهارات الأكثر طلبًا عالميًا.

من جانبه، أكد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على توسيع قاعدة الاستفادة من برامج التأهيل الرقمي من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق الكامل مع قطاع التطوير التكنولوجي بالوزارة، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية يتم تنفيذها بالكامل من خلال مدربي الوزارة، بما يعكس نجاح نموذج وطني مستدام لبناء المهارات الرقمية.

وأضاف أن الوزارة لا تركز فقط على المهارات التقنية، بل تعمل أيضًا على تنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الطلاب، موضحًا أن صندوق تطوير التعليم أعد مقرر "خطوة" لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، تمهيدًا لإتاحته عبر منصات الوزارة ليستفيد منه قطاع أكبر من الطلاب.

بدورها، قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات متسارعة في سوق العمل يتطلب إعداد وتأهيل الشباب بمهارات عالمية حقيقية، مؤكدة أن الصندوق لا يقدم تدريبًا تقليديًا، بل يوفر رخصًا دولية معتمدة تؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل الدولية.

وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى وجود نماذج ناجحة من الشباب المصري الذين تمكنوا بعد حصولهم على هذه التدريبات من العمل عبر منصات العمل الحر العالمية وتحقيق عوائد مالية متميزة، موضحة أن أحد المتدربين استطاع تحقيق دخل وصل إلى 5 آلاف دولار خلال فترة قصيرة بفضل امتلاكه المهارة المناسبة.

 وأكدت أن البرامج التي ينفذها الصندوق تستهدف مختلف الفئات العمرية من سن 14 إلى 40 عامًا، من خلال مبادرات "صيف رقمي"، و"شتاء رقمي"، و"كن مستعدًا"، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ بهدف إعداد الشباب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي ووظائف المستقبل.

 كما أشادت الأمين العام بنسبة مشاركة الفتيات في البرامج التدريبية، والتي بلغت 52%، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بصورة كبيرة، مؤكدًة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على التميز والمنافسة في مجالات التكنولوجيا والعمل الرقمي، إلى جانب مشاركة فعالة ومتميزة من ذوي الهمم.

 وفي الوقت ذاته، أشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن مشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر -  المرحلة الثانية  TCTI II)  ) في إطار دعم مبادرة "شتاء رقمي" عبر رعاية 300 شهادة معتمدة من شركة سيسكو لطلاب التعليم الفني، يأتي انطلاقًا من أهمية تمكين الطلاب من فرص التعلم الرقمي والتطوير المهني، بما يعزز مهاراتهم التقنية وجاهزيتهم لسوق العمل المحلية والدولية، وأوضحت أن مشروع TCTI II ينفذ نيابةً عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج EU4YES، وذلك لدعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم الفني.

 وخلال الاحتفالية، أكدت "آن سكاو"، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الدولة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الجانب الألماني، أسهم في دعم 300 رخصة دولية ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها صندوق تطوير التعليم. 

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في إطار الشراكة المستمرة مع مصر لدعم التعليم الفني والتدريب الرقمي وتمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة عالميًا، مؤكدة أن الاستثمار في الشباب يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التوظيف والابتكار.

 كما أكد  "كريس ريفز"، نائب رئيس شركة سيسكو العالمية للأثر الرقمي، اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق تطوير التعليم والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تؤمن بأن بناء المهارات الرقمية يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم. 

وأوضح أن إطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" يعكس التزامًا مشتركًا بتأهيل الشباب المصري بالمهارات التقنية المتقدمة التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمية، مؤكدًا أن "سيسكو" مستمرة في دعم برامج التدريب والشهادات الدولية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم الرقمي في مختلف المحافظات المصرية.

وفي ختام الاحتفالية، أكد المشاركون أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ رؤيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من الشركاء المتميزين في هذا المجال، وكذا تكريم مجموعة من الأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المتميزة، وعدد من مديريات التربية والتعليم المتميزة بالمحافظات، كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين من ذوي الهمم من محافظة المنيا الذين حصلوا على الرخص الدولية.

