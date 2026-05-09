الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحدث التعليم العالي : جامعة سنجور منصة إفريقية رائدة لبناء الكفاءات ودعم التنمية المستدامة

رحمة سمير

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا فريدًا للمؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد الكوادر الإفريقية، موضحًا أن رسالتها لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد إلى مواجهة التحديات التنموية وتعزيز التنمية المستدامة في القارة السمراء

تخريج آلاف الكوادر الإفريقية
وأوضح “عبد الغفار” خلال برنامج الحياة اليوم، أن الجامعة، التي تأسست عام 1990 بمدينة الإسكندرية، نجحت خلال أكثر من 35 عامًا في تخريج نحو 4 آلاف دارس من مختلف الدول الإفريقية، في مجالات حيوية تشمل الصحة العامة، الإدارة، تغير المناخ، وابتكارات الأعمال، بما يعزز قدرات القارة في مختلف القطاعات التنموية.

افتتاح المقر الجديد نقلة نوعية
وأشار إلى أن افتتاح المقر الجديد للجامعة بمدينة برج العرب الجديدة يمثل توسعًا استراتيجيًا كبيرًا، يتيح زيادة أعداد الطلاب، وتوسيع البرامج التعليمية، وتوفير حياة جامعية متكاملة تشمل السكن والخدمات الأكاديمية الحديثة، بما يرفع من كفاءة العملية التعليمية.

زيادة البرامج والمنح الدراسية
وأضاف أن التوسعات الجديدة ستسمح بزيادة عدد برامج الماجستير والدكتوراه، إلى جانب توسيع نطاق المنح المقدمة للطلاب الأفارقة، في إطار حرص مصر على دعم التنمية البشرية وتعزيز الشراكات التعليمية داخل القارة.

تعزيز القوة الناعمة المصرية في إفريقيا
وشدد عبد الغفار على أن جامعة سنجور تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة المصرية، وتؤكد نجاح الدولة في توظيف التعليم العالي ضمن استراتيجيتها الإفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتعليم والتنمية في القارة.

