لبنى عسل: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يؤكد مكانة مصر الحضارية

أكدت الإعلامية لبنى عسل خلال برنامج "الحياة اليوم" أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمقر الجديد لـ جامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، يمثل إضافة استراتيجية جديدة تعكس مكانة مصر التاريخية والحضارية ودورها الرائد في المنطقة والقارة الأفريقية.

وأوضحت “عسل” خلال برنامج “الحياة اليوم”، أن هذا الصرح التعليمي الكبير يعزز رسالة مصر في دعم الإبداع والابتكار وبناء الكوادر الأفريقية المؤهلة، خاصة في ظل التحديات التنموية المتزايدة التي تواجه القارة.

وأضافت الإعلامية، أن الجامعة تمثل رسالة قوية في توقيت بالغ الأهمية، تؤكد استمرار الدور المصري في دعم الدول الأفريقية، لا سيما داخل الفضاء الفرانكفوني، عبر الاستثمار في التعليم والتنمية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن مصر، بتاريخها الحضاري ومكانتها العلمية، تواصل ترسيخ دورها كمنارة للعلم والتنمية، بما يعزز نفوذها الإقليمي والدولي ويدعم استقرار وازدهار القارة الأفريقية.