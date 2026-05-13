نقل طالبة للمستشفى بعد تناول 7 زجاجات مشروب طاقة في الوادي الجديد

استقبل مستشفى الخارجة التخصصي، بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، طالبة مصابة بوعكة صحية، عقب إفراطها في تناول مشروب للطاقة "7 زجاجات"؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول الطالبة المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، بعد تعرضها لحالة إعياء مرتبطة بتناول مشروب الطاقة.

وبالفحص، تبين أن الطالبة المصابة تدعى م.أ، وتبلغ من العمر 17 عاما، وتقيم بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وأنها تناولت 7 زجاجات من مشروب الطاقة قبل شعورها بوعكة صحية.

جرى نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى الخارجة التخصصي بمحافظة الوادي الجديد، لتلقي العلاج ومتابعة حالتها الصحية، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية، عقب إخطار شرطة النجدة بالواقعة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الواقعة تتعلق بتناول كمية كبيرة من مشروب الطاقة، دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن عن تطورات الحالة الصحية داخل مستشفى الخارجة.