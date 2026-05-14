إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا بعد الفوز على لاتسيو بثنائية نظيفة

توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا، بعد فوزه على نظيره لاتسيو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «الأولمبيكو»، في نهائي البطولة لموسم 2025 - 2026.

وافتتح إنتر ميلان التسجيل مبكرًا بعد مرور 14 دقيقة، عندما سجل أدام ماروسيتش هدفًا بالخطأ في مرماه، ليمنح التقدم للنيراتزوري.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ليعزز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وحافظ إنتر ميلان على تقدمه في الشوط الثاني، لينجح في حسم المباراة والتتويج باللقب تحت قيادة المدير الفني الروماني كريستيان شيفو، محققًا الثنائية المحلية بعد الفوز سابقًا بلقب الدوري الإيطالي.

وبهذا التتويج، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 10 ألقاب في بطولة كأس إيطاليا، ليصبح ثاني أكثر الأندية تتويجًا باللقب خلف يوفنتوس صاحب الـ15 لقبًا.

