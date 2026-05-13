التشكيل الرسمي لمواجهة لاتسيو ضد إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

أعلن نادي إنتر ميلان ونادي لاتسيو التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الأولمبيكو»، في نهائي كأس إيطاليا.

تشكيل إنتر ميلان

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: بيسيك، أكانجي، باستوني، دومفريز

الوسط: باريلا، زيلينسكي، سوسيتش

الهجوم: ديماركو، تورام، لاوتارو مارتينيز

تشكيل لاتسيو

حراسة المرمى: موتا

الدفاع: ماروسيتش، توخيلا، رومانيولي، تافاريس

الوسط: باسيتش، باتريك، تايلور

الهجوم: نوسلين، زاكاني، إيساكسون

ويتطلع لاتسيو للتتويج بلقبه الثامن في تاريخ كأس إيطاليا، والأول منذ موسم 2018-2019، بينما يسعى إنتر ميلان إلى تعزيز رقمه القياسي وإضافة اللقب العاشر، خاصة بعد تتويجه مؤخرًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة الـ21 في تاريخه.

وكان لاتسيو قد تأهل إلى النهائي بعد مواجهة قوية أمام أتالانتا انتهت بركلات الترجيح بنتيجة 2-1، عقب التعادل 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حجز إنتر ميلان مقعده في النهائي على حساب كومو.

ويعيد النهائي المرتقب إلى الأذهان مواجهة الفريقين في عام 2000، حين تُوج لاتسيو باللقب، كما التقى الفريقان مؤخرًا في الدوري الإيطالي على نفس ملعب النهائي، وانتهت المباراة بفوز إنتر ميلان بثلاثية نظيفة.