بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري

حقق بتروجيت فوزاً مثيراً على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الـ31، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وأفتتح بتروجيت التهديف في الدقيقة 36، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق محمد إبراهيم ليسدد جبريل شيكودي الكرة داخل الشباك.

وأدرك البنك الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 47، بعد تمريرة من مصطفى شلبي إلى أحمد ياسر ريان الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف بتروجيت الهدف الثاني في الدقيقة 57، عن طريق أدهم حامد من علامة جزاء.



وعزز بتروجيت النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بتروجت عن طريق أدهم حامد لتسكن الشباك.

وقلص البنك الأهلي الفارق في الدقيقة 74، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البنك الأهلي عن طريق أحمد متعب على رأس أسامة فيصل الذي سدد داخل الشباك.

موقف الفريقين فى جدول الدوري المصري

وبهذه النتيجة يتجمد البنك الأهلي في المركز الثالث فى المجموعة الثانية برصيد 43 نقطة، وقفز بتروجيت إلى المرتبة الرابعة برصيد 41 نقطة.