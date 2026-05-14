أخبار بني سويف: المحافظ يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم.. ويتفقد قافلة علاجية مجانية للعيون

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يودع حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف ،الحجاج الفائزين في قرعة الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعي، لمراجعة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بإجراءات سفرهم لأداء المناسك وتقديم التوعية الدينية والصحية لتسهيل أداء شعائر الفريضة لهذا العام 1447/2026

وشهد اللقاء، حضور: الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف، الأستاذ أحمد دسوقي مدير عام الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، الأستاذ محمد بكري رئيس مدينة بني سويف،حيث بدأ اللقاء بالاستماع لبعض آيات من القرآن الكريم للشيخ عادل حيدر

محافظ بني سويف يتفقد قافلة علاجية مجانية للعيون

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،قافلة علاجية لأمراض العيون التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع المحافظة،تحت شعار"عيونك تهمنا"،لتقديم خدمات الكشف والعلاج لبعض العاملين بالديوان العام .

وشهدت القافلة، التي عُقدت بنادي الإدارة المحلية، حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية : جوزيف صميم رئيس منطقة بني سويف والفيوم، ونانسي بولس رئيس فريق بالهيئة ، نشوى نبيل، ديفيد هاني.

بدء تشغيل مركز التحصين والتعقيم البيطري ببني سويف.. حماية المواطنين من العقر والسعار

تفقد اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، اليوم، بدء التشغيل الفعلي لمركز "بني سويف للتحصين والتعقيم والوقاية البيطرية" بمنطقة شرق النيل، وذلك في إطار التحرك التنفيذي للمحافظة لتطبيق منظومة علمية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة والخطرة، والحد من مخاطر العقر والسعار، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين في الشوارع، وذلك وفقا رؤية متكاملة تقوم على حماية المواطن والرفق بالحيوان في الوقت نفسه.

المشروع يستهدف بشكل مباشر خفض معدلات العقر التي تمثل عبئًا صحيًا واقتصاديًا كبيرًا، من خلال تقليل أعداد الحيوانات الضالة تدريجيًا عبر التعقيم، إلى جانب الوقاية من السعار عبر التحصين، بما يحقق حماية مزدوجة للمواطنين.