خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

كشف زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس الأمريكي ومنتخب مصر السابق، حقيقة توجيه نصيحة لأندية الدوري الأمريكي بعدم التعاقد مع إمام عاشور نجم النادي الأهلي.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : بالفعل هناك ناديين في الدوري الأمريكي استفسروا مني عن إمام عاشور ولكن أخبرتهم بأنه لاعب لا يمتلك استمرارية في الأداء

وأوضح : بجانب الأداء هناك أزمة الوكيل الغير محترف بعد أزماته المتتالية مع إدارة النادي الأهلي وهو ما يصنع المشاكل للأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب مستقبلا.

وبسؤاله عن اتباع أدم وطني نفس أسلوبه للإنهاء صفقة خروج إمام عاشور قال : كان هناك محاولات من جانبه خلال صفقة وسام لتدخل النادي الأمريكي واللعب ببطاقة دولية مؤقته وغيره من الأفعال الغير احترافية لكن النادي الأمريكي رفض وتمسك بالاسلوب الإحترافي لإنهاء الصفقة.

وواصل : الوكيل بإسلوبه صدر بيان من الاتحاد الفلسطيني لإجبار النادي على ترك اللاعب ولكن لا أعرف لماذا لا يقوم الأهلي بشكوى أدم وطني في الاتحاد الدولي لأنه لا يمكن أن يتكلم مع اللاعب خلال مدة عقده مع النادي وقبل فترة الحماية.

وأختتم زكي عبدالفتاح تصريحاته: ما فعله الوكيل يعتبر جريمة وغلطة كبيرة يستحق عليها العقوبة والأندية الأمريكي تتعامل باحترافية مع كل الأندية في الصفقات فهم لا يعرفون " اللف والدوران".