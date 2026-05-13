3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن ثلاثة أسماء لمهاجمين علي رادار الاهلي في الموسم المقبل

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس: سفيان بن شديدة وأحمد نذير بن بو علي وأسد الحملاوي هما الـ3 مهاجمين اللي على رادار الأهلي حتى الآن

وتسعى إدارة الأهلي إلى التوصل لاتفاق ودي مع المدرب عقب نهاية الموسم، يقوم على حصوله على راتب شهر يونيو، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كقيمة للشرط الجزائي، مع إمكانية إضافة شهر آخر كحل وسط، مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل متفق عليه وتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلية.

وتخشى الإدارة من لجوء المدرب إلى تقديم شكوى ضد النادي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين.

وقرر مسؤولو الأهلي تأجيل مناقشة ملف رحيل ييس توروب في الوقت الحالي، من أجل منحه التركيز الكامل قبل المباراة الأخيرة في الموسم أمام المصري البورسعيدي، والتي يسعى من خلالها الفريق إلى إنهاء الموسم بأفضل نتيجة ممكنة، سواء بحسم لقب الدوري أو ضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.