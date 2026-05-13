أستراليا تنضم إلى مهمة بريطانية فرنسية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت أستراليا انضمامها إلى مهمة دولية تقودها بريطانيا وفرنسا بهدف تأمين الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.



وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن بلاده ستشارك في المهمة ذات الطابع الدفاعي البحت، موضحًا أن أستراليا ستدعم العملية بطائرة مراقبة سبق نشرها في المنطقة لمتابعة الهجمات المرتبطة بإيران.



وأضاف مارلز، عقب اجتماع شاركت فيه نحو 40 دولة، أن المهمة متعددة الجنسيات وتهدف إلى حماية أمن التجارة الدولية، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.



وأكد الوزير الأسترالي أن التحرك العسكري يأتي كإجراء دفاعي مستقل، ويهدف إلى ضمان سلامة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا.