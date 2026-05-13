تصعيد في الكواليس .. كوريا الجنوبية تعيد حساباتها العسكرية مع أمريكا بسبب مضيق هرمز | تفاصيل

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات دفاعية موسعة تناولت ملفات عسكرية وأمنية حساسة، من بينها نقل السيطرة العملياتية في زمن الحرب، وتعزيز التعاون في مجال الغواصات النووية.

وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، فقد بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيو-بيك مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث سبل تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، في إطار الشراكة الدفاعية المستمرة بين الجانبين.

وفي السياق نفسه، أفادت تقارير بأن سول أبلغت واشنطن بأنها تدرس إعادة النظر في مساهمتها ضمن المهمة الأمنية المرتبطة بـ مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خاصة بعد تعرض سفينة تابعة لشركة كورية جنوبية لهجوم أثناء عبورها المضيق.

كما تناولت المحادثات الهجوم على السفينة، حيث أوضحت سول أن التوقيت الحالي لا يسمح باتخاذ رد مباشر، مشيرة إلى أن القضية قيد التشاور مع الجانب الأمريكي ضمن تقييم شامل للوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتأتي هذه التطورات في إطار تنسيق مستمر بين سول وواشنطن لمتابعة الأوضاع الأمنية في الممرات البحرية الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين.