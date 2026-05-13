محمد شبانة: عبدالله السعيد رمانة ميزان الزمالك.. وبيزيرا «فرس الرهان» أمام اتحاد العاصمة

أكد الإعلامي محمد شبانة أهمية الدور الذي يلعبه عبدالله السعيد داخل صفوف الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيدًا كذلك بقدرات اللاعب بيزيرا الهجومية.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان المذاع على قناة CBC: "عندي رسالة لعبدالله السعيد، لأنه رمانة الميزان في الزمالك، فهو لاعب كبير يمنح الثقة لكل من حوله ويعطي زملاءه الدافع داخل الملعب".

وأضاف: "عبدالله السعيد على المستوى النفسي يجب أن يكون له دور مهم، خاصة أنه من الوارد أن يتأخر تسجيل الهدف الأول، وهو قادر على تهدئة اللاعبين داخل الملعب بجانب عمر جابر".

وتابع شبانة: "بيزيرا هو فرس الرهان في الزمالك، وإذا فاز الفريق بفارق هدفين أو ثلاثة فسيكون له دور كبير، لأنه من اللاعبين الذين يمتازون بالسرعة والقدرات الهجومية المميزة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "معتمد جمال سيطالب لاعبيه بمنح الكرة لبيزيرا كثيرًا، لأنه يمتلك حلولًا هجومية وسيكون له تأثير كبير على المستوى الهجومي خلال المباراة".