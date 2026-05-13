حمادة عبداللطيف: أشجّع الأهلي في البطولات القارية.. والزمالك يحتاج للتوازن أمام اتحاد العاصمة

أكد حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق، دعمه الكامل لكل الفرق المصرية المشاركة في البطولات القارية، مشددًا على أهمية مساندة الأندية المصرية خارج المنافسات المحلية.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: "كل ما هو مصري يمثل مصر، سواء الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "إذا لم يكن الزمالك مشاركًا في بطولة قارية وكان الأهلي يشارك، فسأقوم بتشجيعه، لأننا جميعًا مصريون، والمنافسة تكون داخل الملعب، ودائمًا الأفضل هو من يفوز".

وتابع: "أشجع الأهلي في البطولات القارية حال عدم مشاركة أي نادٍ مصري آخر".

ووجه عبداللطيف رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة، قائلًا: "إن شاء الله تفوزون بمباراة اتحاد العاصمة، لكن الفوز لا يتحقق بالكلام بل بالأداء داخل الملعب".

وأضاف: "من أجل تحقيق الفوز، يجب أن يكون هناك تأمين دفاعي جيد حتى لا يستقبل الفريق أي أهداف، وأرى ضرورة وجود لاعب ارتكاز دفاعي ثانٍ في وسط الملعب لزيادة التأمين الدفاعي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "يجب أن يلعب الزمالك بثنائي هجومي مكون من سيف الجزيري وعدي الدباغ، خاصة أن اتحاد العاصمة سيلعب بأسلوب دفاعي، على أن يتواجد خلفهما بيزيرا وعبدالله السعيد، مع منح اللاعب البرازيلي حرية التحرك داخل الملعب".