لاعب الزمالك يفتح باب بيراميدز.. وخطة انتقال حر تتحرك

يسعى أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الانتقال لصفوف بيراميدز بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، في ظل انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي، وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، إلى جانب ابتعاده عن المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

أحمد حمدي يفتح باب الانتقال إلى بيراميدز

وأشارت مصادر أن أحمد حمدي تواصل مع بعض المقربين من عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، لعرض فكرة انضمامه للفريق بداية من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

وأضافت أن اللاعب لا يدخل ضمن حسابات نادي بيراميدز في الوقت الحالي، حيث لا توجد نية للتعاقد معه، في ظل امتلاك الفريق لعدد من اللاعبين المميزين في نفس المركز، أبرزهم وليد الكرتي وناصر ماهر.

نهاية مشوار أحمد حمدي مع الزمالك

ومن المقرر أن ينتهي عقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، على أن يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، إذ يُنهي ارتباطه رسميًا بالقلعة البيضاء عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم 20 مايو الجاري.