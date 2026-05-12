الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

تفقد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق يرافقه أحمد يوسف مدير عام الكلية، أقسام الكلية حيث شملت قسمي التشريح والباثولوجيا بالكلية وكان في استقباله الدكتورة أمل الشحات رئيس قسم التشريح والدكتور هشام رضوان رئيس قسم الباثولوجيا وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية داخل كلية الطب البشري جامعة الزقازيق.

أكد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري خلال الجولة على أهمية الاستخدام الأمثل لمتحفي التشريح والباثولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التعليمية والتدريبية المتاحة داخل الأقسام المختلفة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة التدريب العملي للطلاب.

كما أوصى عميد الكلية بزيادة الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر على الأجهزة والمعامل، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للطلاب ويعزز من مهاراتهم العلمية والعملية.

وتضمنت الجولة أيضًا تفقد أعمال الإصلاح والتطوير بمدرجي الطلاب (1) و(2)، مع التأكيد على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتعليمية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمية واستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب.

وأشار عميد الكلية الي أنه تأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الكلية على التطوير المستمر للمنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى التدريب الأكاديمي داخل الكلية.