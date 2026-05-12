إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

أصيب 13 شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بطريق منيا القمح ـ الزقازيق وتم انتشال المصابين ونقلهم الي مستشفي الاحرار بالزقازيق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطاراً يفيد ورود بلاغا باستقبال مستشفى الاحرار بالزقازيق 13 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
