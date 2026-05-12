الإدارة المستدامة للمياه.. خارطة طريق لتعزيز الصمود الزراعي ومواجهة التحديات المائية
ورشة عمل حول اقتصاد الابتكار وريادة الأعمال بجامعه دمياط

نظمت جامعه دمياط  برئاسة  الدكتور حمدان ربيع المتولي  رئيس الجامعة ، ورشة عمل بعنوان: «اقتصاد الابتكار والتحول لرائد أعمال»، حاضرها الأستاذ الدكتور حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار ، اليوم ، بنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وذلك بحضور  نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي مستهل كلمته، هنأ  الدكتور حمدان ربيع المتولي الحضور بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وبانتهاء العام الدراسي، مرحبًا بالأستاذ الدكتور حسام عثمان في رحاب جامعة دمياط، مؤكدًا أن موضوع ورشة العمل يُعد من القضايا الحيوية التي تواكب متطلبات العصر وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية جامعة دمياط ، داعيًا الحضور إلى الاستفادة من محاور الورشة وأفكارها بما يسهم في دعم ملف الابتكار داخل الجامعة وتحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات ومشروعات تخدم المجتمع.

ومن جانبه، وجه  الدكتور حسام عثمان الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن مدينة دمياط تمتلك طاقات واعدة تؤهلها لتكون نموذجًا متميزًا في الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى ترحيبه بالتعاون مع جامعة دمياط في مختلف مجالات الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار أن بناء منظومة ابتكار حقيقية داخل الجامعات يبدأ بوضع إطار متكامل للابتكار يتضمن سياسة واضحة لتعظيم العائد من التكنولوجيا والمعرفة داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن مؤشر الابتكار يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: الوحدات ذات الطابع الخاص، ونقل التكنولوجيا إلى الصناعة سواء من خلال التكنولوجيا المحمية بالسرية أو براءات الاختراع والعلامات التجارية، إلى جانب إنشاء الشركات الناشئة، مؤكدًا أن تنشيط هذه المحاور يسهم في بناء قدرة ابتكارية حقيقية داخل الجامعة.

كما استعرض  الدكتور حسام عثمان خلال الورشة أبرز الدول والشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار، موضحًا أن اقتصاد المعرفة والابتكار يحقق طفرات اقتصادية وتنموية غير مسبوقة، إلى جانب عرضه نماذج ناجحة لرواد أعمال في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وأكد نائب وزير التعليم العالي في محاضرته ، أن العنصر البشري يمثل الثروة الحقيقية للدولة، وأن مصر لن تحقق التقدم المنشود إلا من خلال التحول إلى اقتصاد المعرفة، داعيًا أعضاء هيئة التدريس إلى تبني فكر الاقتصاد المعرفي وعدم الاكتفاء بالنظر إلى التكنولوجيا باعتبارها أدوات فقط، بل باعتبارها وسيلة لبناء قيمة اقتصادية قائمة على المعرفة والإبداع.

كما نصح  بضرورة متابعة التطورات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مستعرضًا نماذج لجامعات عالمية وتجاربها الناجحة في دعم الابتكار وتحقيق عائدات اقتصادية من مخرجاته، فضلًا عن دور الجامعات في إعداد طالب يمتلك الفكر الريادي والقدرة على الإبداع والمنافسة.

وتناول خلال حديثه واقع الابتكار في مصر وترتيبها في مؤشر الابتكار العالمي، إلى جانب التحديات المرتبطة بهذا الملف، كما عرض قصص نجاح لشباب أسسوا شركات ناشئة وحققوا نجاحات متميزة، متطرقًا إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره شريكًا مؤسسًا في بيئة الأعمال الحديثة، موضحًا سبل الاستفادة منه وتوظيفه في دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وختم نائب وزير التعليم العالي للابتكار ورشة العمل بحوار مفتوح، طرح خلاله أعضاء هيئة التدريس تساؤلاتهم واستفساراتهم حول آليات دعم الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وسبل تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات وشركات ناشئة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

