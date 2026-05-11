الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

تشهد منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حملات إلكترونية ممنهجة تستهدف إثارة الفتنة والتشكيك في طبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بدول الخليج العربية. وتتنوع هذه المحاولات بين نشر شائعات، واقتطاع تصريحات من سياقها، وترويج محتوى تحريضي يهدف إلى خلق حالة من التوتر المصطنع بين الشعوب الشقيقة.

ورغم اختلاف الأساليب، فإن المتابع الجيد يلاحظ وجود نمط متكرر تتحرك من خلاله بعض اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان، إلى جانب حسابات وهمية ومشبوهة مرتبطة بأجندات معادية، تسعى إلى ضرب حالة التفاهم والتقارب بين مصر والأشقاء الخليجيين، عبر بث رسائل الكراهية وإشعال الجدل الإلكتروني.

هذه الحملات لا تعتمد على الحقائق بقدر اعتمادها على التلاعب بالمشاعر، واستغلال أي حدث أو تصريح لتحويله إلى مادة للتحريض والانقسام، في محاولة لإظهار وكأن هناك خلافات عميقة بين الدول والشعوب، بينما الواقع يؤكد أن العلاقات المصرية الخليجية تمتلك جذورًا تاريخية أكبر بكثير من أن تهزها منشورات مجهولة أو حسابات مدفوعة.

ولم يعد خافيًا على أحد أن هناك حسابات إلكترونية تعمل بصورة منظمة، بعضها يدار من خارج المنطقة، وتتحرك وفق أهداف سياسية واضحة، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ميل بعض المستخدمين إلى إعادة النشر دون تحقق أو تدقيق.

كما أن أخطر ما في هذه الحملات، أنها لا تستهدف الحكومات فقط، بل تسعى إلى ضرب الروابط الشعبية بين الشعوب العربية، من خلال صناعة حالة من الاستقطاب الإلكتروني، ودفع المواطنين إلى الدخول في سجالات وعداءات لا تخدم سوى الأطراف التي تتربص باستقرار المنطقة.

إن العلاقات بين مصر ودول الخليج لم تُبنَ على مصالح وقتية أو تفاعلات عابرة على مواقع التواصل، بل تأسست عبر عقود طويلة من التعاون والمواقف المشتركة والدعم المتبادل في أوقات التحديات. ولذلك، فإن محاولات التشويه الإلكترونية تبقى محدودة التأثير أمام هذا التاريخ الممتد من الأخوة والتنسيق.

ومن المهم إدراك أن بعض الجهات المعادية تدرك جيدًا أن وحدة الصف العربي تمثل عنصر قوة واستقرار للمنطقة، ولذلك تسعى بشكل مستمر إلى بث الفرقة، سواء عبر الشائعات أو عبر الحملات الرقمية المنظمة التي تستهدف الوعي العام.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الوعي المجتمعي والإعلام المسؤول في مواجهة هذه الحملات، من خلال تحري الدقة قبل تداول أي محتوى، وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة أو الصفحات التي تتعمد إثارة الجدل ونشر الكراهية.

كما أن مسؤولية حماية الجبهة الداخلية العربية لم تعد مقتصرة على المؤسسات فقط، بل أصبحت مسؤولية مشتركة تبدأ من المستخدم العادي، الذي يملك اليوم القدرة على المساهمة في إخماد الفتنة أو إشعالها بضغطة زر.

إن معركة الوعي أصبحت واحدة من أخطر معارك العصر، خاصة في ظل الحروب الإلكترونية التي تستهدف استقرار الدول والعلاقات بين الشعوب. لكن يبقى الرهان الحقيقي دائمًا على وعي المواطنين، وعلى قوة الروابط التي تجمع الشعوب العربية بعيدًا عن الضجيج الإلكتروني المفتعل.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة الثابتة أن علاقات مصر بالأشقاء الخليجيين أكبر من حملات التحريض، وأقوى من الحسابات الوهمية، وأن روابط الأخوة والتاريخ والمصير المشترك ستظل صامدة أمام كل محاولات الفتنة والتشويه.

السيارات الصينية



ازالة تعدي



محافظ الشرقية



بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه



